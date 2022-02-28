В Казани спрос на машино-места вырос на 44% за год

В Казани спрос на машино-места в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, вырос на 44%, согласно исследованию «Авито.Недвижимость».



Средняя цена машино-места за год увеличилась на 7% — до 480 тысяч рублей. В среднем по России цены выросли на 8% — на 650 тысяч рублей. Спрос в среднем по стране увеличился на 35%.

В Казани средняя стоимость гаража по итогам прошлого года составила 329,5 тысячи рублей, что на 14% выше уровня цен 2020 года.

Фото: Илья Репин (архив)

В этом году в Казани сеть парковок увеличится на 2,4 тысячи машино-мест. Они появятся в границах улиц Яруллина, Волгоградской, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольской, Н. Назарбаева, С. Хакима, Газовой, Павлюхина и Агрономической.

По показателю загрузки дорог Казань занимает второе место среди крупных российских городов на протяжении двух лет подряд. В 2019 году столица Татарстана выбивалась в лидеры — на первое место — среди городов России, также она заняла 143-е место в мире.

Маргарита Головатенко