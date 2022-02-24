Еврокомиссия предложит санкции против стратегических секторов экономики России

Еврокомиссия (ЕК) завтра предложит на утверждение лидерам стран Евросоюза новый пакет санкций против России. Он будет включать меры в отношении стратегических секторов ее экономики и банков.

— Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться. Кроме того, мы заморозим российские активы в Евросоюзе и остановим доступ российских банков к европейскому финансовому рынку, — передает «РИА Новости» слова главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что лидеры ЕС на саммите в четверг рассмотрят самый жесткий пакет санкций против России, который когда-либо принимал Евросоюз.

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Вчера Евросоюз официально принял санкции против России за признание ею Донецкой и Луганской народных республик. Ограничительные меры коснулись 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР, 27 физлиц и организаций, поддерживающих действия России в этих республиках. Также президент США Джо Байден 23 февраля распорядился ввести санкции против Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток — 2». СМИ сообщали, что США ужесточат ограничительные меры в случае продолжения наступления России на Украину. Сегодня министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о том, что страна должна отказаться от покупки угля и газа в России в связи с ситуацией на Украине.

Сегодня утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина