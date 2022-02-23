После смертельного пожара в Зеленодольском районе Татарстана возбудили уголовное дело

Фото: прокуратура РТ

По факту пожара в Зеленодольском районе Татарстана возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Отмечается, что расследование находится на контроле прокуратуры Зеленодольска.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Кроме того, количество погибших увеличилось до трех. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в 13.07 было найдено тело третьего погибшего.

Пожар произошел в двухэтажном доме поселка Новониколаевский. На мансардном этаже, который сдавался под проживание, обнаружили тела двух человек. Также в результате возгорания пострадал мужчина 1957 года рождения. Он получил ожоги головы, рук и ног I—II степени (30%). Пострадавшего отправили в больницу.



Диана Жиленкова