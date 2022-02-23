После смертельного пожара в Зеленодольском районе Татарстана возбудили уголовное дело
По факту пожара в Зеленодольском районе Татарстана возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Отмечается, что расследование находится на контроле прокуратуры Зеленодольска.
Кроме того, количество погибших увеличилось до трех. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в 13.07 было найдено тело третьего погибшего.
Пожар произошел в двухэтажном доме поселка Новониколаевский. На мансардном этаже, который сдавался под проживание, обнаружили тела двух человек. Также в результате возгорания пострадал мужчина 1957 года рождения. Он получил ожоги головы, рук и ног I—II степени (30%). Пострадавшего отправили в больницу.
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