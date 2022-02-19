ОКР сообщил расписание выхода на лед пар в произвольной программе

Олимпийский комитет России опубликовал расписание выхода на лед фигуристов в произвольной программе спортивных пар. Соревнования проходят сегодня, 17 февраля.

Пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский выступят в 16:21, пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов — в 16:29. Среди выступающих и уроженка Казани — Евгения Тарасова. Ее выступление в паре с Владимиром Морозовым запланировано 16:37.

Фото: olympic.ru ( на фото — Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Вчера Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место после своего выступления в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Лидерами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.



Татьяна Леухина