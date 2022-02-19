В Казани модельеры и люди с инвалидностью создали коллекцию одежды

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В Казани профессиональные модельеры и люди с инвалидностью создали коллекцию одежды из войлока — инклюзивную коллекцию «Сказки старой Казани» выпустила студия «Эмоция».



Художественной основой коллекции стал традиционный татарский костюм. Над коллекцией работали профессиональные художники по костюмам, мастера по войлоку, профессиональные швеи и люди с инвалидностью.

Теоретический курс прошли 20 человек. Половина учеников посетили практические мастер-классы, а пять лучших мастеров получили рабочие места в мастерской «Киез НУР», сообщают «Вести Татарстан».

Маргарита Головатенко