Мэрия Казани потратит миллиард на цифровую мегабухгалтерию

Фото: Роман Хасаев

193 миллиона в год

В 2022-м, объявленном в Татарстане Годом цифровизации, мэрия Казани решила быть в тренде и нашла способ, как стать более цифровой. Исполком утвердил программу «Цифровая трансформация бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Казани на 2022—2026 годы» за почти 1 миллиард рублей.

Если быть точнее, то на ее реализацию казанские власти решили направить 967 миллионов. Однако это не окончательная цифра — за пять лет ее могут еще ни один раз скорректировать, и не исключено, что она вырастет.

— Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период, — говорится в примечании к таблице, где указаны немалые суммы.

В общем-то, все 967 миллионов равномерно распределены на каждый год реализации программы. Так, и 2022-й, и крайний обозначенный 2026-й обойдутся в 193,4 миллиона рублей.

По задумке исполкома, программа цифровой трансформации бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Казани должна повысить его эффективность. Фото kzn.ru

Исполнителем цифровой программы исполком определил МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Казани». При этом городские власти четко прописали, что расходы, связанные с обеспечением деятельности этого учреждения, необходимо «осуществлять в рамках указанной программы и в пределах средств, учитываемых в бюджете на очередной финансовый год с применением соответствующей бюджетной классификации».

Повысить эффективность бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений

По задумке исполкома, программа цифровой трансформации бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Казани должна повысить его эффективность. Так власти определили ее цель.

Задач у программы не так много, всего две. Первая — создание единой оптимальной структуры бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Казани с оцифрованным процессом бухгалтерского учета. И вторая — реинжиниринг рабочих процессов и цифровизация бухучета в столице Татарстана.

Если у исполкома Казани все пойдет по плану, то пять лет реализации программы должны принести свои плоды. Власти нацелены получить результат в восьми пунктах.

Так, к 2026 году планируется достичь:

централизованного бухгалтерского обслуживания 631 муниципального учреждения Казани по единым стандартам;

обслуживания 29 структурных подразделений исполкома города;

отсутствия нарушений по ведению бухгалтерского учета и сдаче отчетности;

аттестации 100% сотрудников на предмет применения единых методов и способов ведения бухгалтерского учета в работе;

сохранения кадрового потенциала на уровне 95%;

100-процентного предоставления услуг, связанных с бухгалтерским обслуживанием муниципальных учреждений, в электронном виде;

полной (100%) обеспеченности необходимой техникой;

утвержденных со всеми участниками процесса регламентов работы по обслуживанию муниципальных учреждений Казани.

Планируется достичь 100-процентного предоставления услуг, связанных с бухгалтерским обслуживанием муниципальных учреждений, в электронном виде. Фото po-praktike.info

«Цифровизация — не самоцель»

Согласно постановлению исполкома Казани, программа цифровой трансформации бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений принята в целях реализации постановления Кабмина Татарстана от 18 августа 2021 года, которым власти республики утвердили «Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления РТ». Документ рассчитан на реализацию в 2022—2024 годах.



Стратегия направлена на сохранение и укрепление Татарстаном лидерских позиций в России, повышение уровня жизни татарстанцев, инвестиционной привлекательности и международной конкурентоспособности республики, качества государственного управления и так далее. Ее задачами власти определили развитие безопасной информационной инфраструктуры для отраслей экономики и социальной сферы, увеличение цифрового бизнеса в общей доле экономики Татарстана, использование цифровых технологий для трансформации основных отраслей экономики, социальной и городской сферы и т.п.

К слову, цифровизация в Татарстане не хромает. В августе 2021-го Минцифры РФ отнесло республику к регионам с высоким уровнем достижения «цифровой зрелости». На развитость региона в этой сфере обратил внимание и заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, который в январе приезжал в Казань. По его мнению, Татарстан — лидер цифровизации всех отраслей экономики и государственного управления.



На развитость региона в этой сфере обратил внимание и заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Фото: er.ru

Но Татарстану высоких оценок мало — республика продолжит цифровизацию. Так, в этом году реализуют масштабную госпрограмму «Цифровой Татарстан», одной из задач которой власти определили переход «цифровой модели системы государственного и муниципального управления». Программа продлится три года и потребует 12,6 млрд рублей, из которых лишь 1,1 млрд рублей Татарстан позаимствует из федерального бюджета.



Какого прогресса Татарстан достигнет по итогам Года цифровизации, остается только ждать. Как заметил президент республики Рустам Минниханов, «цифровизация — не самоцель». По его мнению, «это в первую очередь инструмент, который даст возможность повысить качество жизни наших граждан, обеспечить их благосостояние, повышение дохода, а также конкурентоспособность бизнеса».



Татьяна Демина