В казанском парке имени Урицкого не будут устанавливать аттракционы

В казанском парке им. Урицкого не будут устанавливать аттракционы. Такое решение было принято сегодня на общественных обсуждениях.

Подавляющее большинство проголосовало «против» размещения аттракционов. Также проголосовали и в онлайн-опросе. По состоянию на 20:00 9 февраля результаты онлайн-голосования были следующие: 82,6% «против», 17,4% «за», сообщается в telegram-канале мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Сети появилась петиция против строительства платных аттракционов в зеленой зоне парка Урицкого в Казани. Вечером 2 февраля территорию парка расчистили для установки аттракционов. Горожане посчитали, что они разрушат экосистему парка. Это не первое предложение установить в парке аттракционы: еще в 2019 году здесь предлагали установить колесо обозрения. Дирекция парков и скверов Казани проводила опрос по этому поводу, большинство жителей выступили против.



Татьяна Леухина