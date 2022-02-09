В Набережных Челнах зафиксировали превышение концентрации фенола в воздухе

В Набережных Челнах на двух станциях зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра РТ.

На ПНЗ №5 по проспекту Яшьлек концентрация фенола составила 0,016 мг/кубометр при норме 0,01 мг/кубометр. На ПНЗ №3 по улице Хади Такташа зафиксировано превышение уровня фенола на уровне 0,014 мг/кубометр.



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В понедельник в городе две станции также зарегистрировали превышение уровня фенола в воздухе.

Татьяна Леухина