В Челнах и Нижнекамске зарегистрировали превышение концентрации фенола в воздухе

В Набережных Челнах и Нижнекамске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра РТ.



В Нижнекамске на станции №21 на улице Лесной зарегистрировали концентрацию фенола 0,016 мг/кубометр при норме 0,01 мг/кубометр. ПНЗ № 3 по проспекту Химиков зафиксировал превышение концентрации фенола (0,021 мг/кубометр), а также этилбензола — 0,02 мг/кубометр.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Челнах ПНЗ №3 КДК КАМАЗа зарегистрировал концентрацию фенола на уровне 0,016 мг/кубометр при норме 0,01 мг/кубометр. ПНЗ №3 ул. Хади Такташа зафиксировал превышение уровня фенола на уровне 0,02 мг/кубометр.

Татьяна Леухина