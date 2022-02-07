Новости общества

19:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах и Нижнекамске зарегистрировали превышение концентрации фенола в воздухе

17:36, 07.02.2022 2
В Челнах и Нижнекамске зарегистрировали превышение концентрации фенола в воздухе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах и Нижнекамске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра РТ.

В Нижнекамске на станции №21 на улице Лесной зарегистрировали концентрацию фенола 0,016 мг/кубометр при норме 0,01 мг/кубометр. ПНЗ № 3 по проспекту Химиков зафиксировал превышение концентрации фенола (0,021 мг/кубометр), а также этилбензола — 0,02 мг/кубометр.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Челнах ПНЗ №3 КДК КАМАЗа зарегистрировал концентрацию фенола на уровне 0,016 мг/кубометр при норме 0,01 мг/кубометр. ПНЗ №3 ул. Хади Такташа зафиксировал превышение уровня фенола на уровне 0,02 мг/кубометр.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:46
    В надо думать, промышленные же города
    Ответить
  • Анонимно 18:46
    В Казани тоже постоянно такое фиксируют
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также