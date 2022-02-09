Татарстанских автомобилистов предупредили о снежных заносах и гололедице на дорогах
В ГИБДД предупредили жителей Татарстана об ухудшении погоды: на дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Автомобилистов просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
Водителям машин в сложных метеорологических условиях рекомендуется выбирать безопасную скорость движения, воздерживаться от опасных маневров, в том числе на полосу встречного движения, сообщили в Госавтоинспекции МВД по РТ.
Пешеходами необходимо переходить дорогу исключительно по отведенному для этого переходу, предварительно убедившись, что это безопасно. В темное время суток на одежде следует носить светоотражающие элементы.
Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РТ, сегодня в Татарстане ожидается сильный южный ветер порывами до 16 м/с, а из-за метели видимость ухудшится до 1 км и менее. Местами возможен туман.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым