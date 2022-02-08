Экспертному совету ОЭЗ «Иннополис» представили новые проекты в сфере киберспорта и онлайн-шопинга

Сегодня в Иннополисе прошел 15-й экспертный совет по рассмотрению стартап-проектов под председательством вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова. В заседании приняли участие генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, мэр города Иннополис Руслан Шагалеев, директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин, а также более 50 представителей венчурного рынка.

Свои проекты представили 10 команд. Компания «Динамика» рассказала о своем сервисе для компаний из сферы недвижимости. С его помощью можно оценить ликвидность квартир, застройщики смогут эффективно управлять спросом. Еще одно решение для стройотрасли — платформа StereoSharing, которая ускоряет заключение смарт-контрактов и способствует сокращению инвестиционно-строительного цикла инфраструктурных проектов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Команда Help Resource представила платформу по найму и управлению линейным персоналом в направлениях складского, производственного, торгового аутсорсинга. Era Platform рассказал о своем решении для автоматизации контакт-центров.

Киберспортивный оператор — команда Ooogr — презентовала платформу для соревновательного гейминга, при помощи которой можно провести платный турнир, найти нужных игроков в команду с учетом их уровня и интересов.

Компания Blackbird рассказала о планах развить платформу массовой доставки, обработки и хранения цифрового видео. Также на заседании презентовали платформу для онлайн-шопинга Salecatcher. Этот сервис помогает покупателям выбрать вещи точно по размеру и найти товар с максимальной скидкой.

Среди презентованных стартапов — маркетплейс охраняемых парковок «reSpace». С его помощью команда намерена повысить эффективность использования городского пространства.

Также совету представили проект по подбору психолога «БрейнБилд». Он помогает организовывать консультации в любом месте, продюсирует психологов и способствует развитию их карьеры. Также в Иннополисе может появиться онлайн-учреждение для подготовки к ЕГЭ «Новая школа», сообщает пресс-служба аппарата заместителя премьер-министра РТ.

В январе вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов сообщал, что в Иннополисе технопарк им. Попова заполнен на 95%, остальные 5% остаются забронированными. Технопарк им. Лобачевского заполнен на 87%. В общей сложности в городе ведут деятельность более 300 компаний, из них 125 резидентов, 48 партнеров и 130 стартапов.



Татьяна Леухина