Минобороны РФ предъявило требования к казанскому ОКБ имени Симонова на 57 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство обороны РФ предъявило требования к казанскому АО НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова». Ведомство намерено отсудить 57 млн рублей в рамках дела о банкротстве предприятия.

Минобрнауки просит включить требования в реестр требований кредиторов должника, следует из данных Федресурса.



Напомним, решением Арбитражного суда Татарстана казанское ОКБ имени Симонова признано банкротом. 28 июня собрание кредиторов решило ходатайствовать об открытии конкурсного производства. ОКБ хотело вынести на обсуждение вопрос о заключении мирового соглашения через проведение дополнительной эмиссии акций, но он не был включен кредиторами в повестку собрания.



Фото: Максим Платонов (архив)

Минобороны уже подавало иск к ОКБ имени Симонова на сумму 643,8 млн рублей. В декабре прошлого года Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций об удовлетворении иска ведомства — с предприятия было решено взыскать 4,5 млн рублей из требуемых 643,8 млн рублей.

Татьяна Демина