Онищенко заявил, что «омикрон» ошибочно считать живой вакциной

Фото: Максим Платонов

Штамм коронавируса «омикрон» ошибочно считать живой вакциной. Такое мнение выразил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По его словам, новый штамм COVID-19 не менее летальный. Об это ранее свидетельствовали лишь относительные показатели. Онищенко добавил, что наилучшую защиту от «омикрона» предоставляет своевременная вакцинация и ревакцинация, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Вчера вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков предположил, что всплеск заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом «омикрон», окажется последней масштабной волной. В РФ заболеваемость COVID-19 может пойти на спад уже в феврале.

За последние сутки в стране выявили 88 816 случаев заболевания коронавирусом — это очередной антирекорд. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 11 404 617 россиян.



Диана Жиленкова