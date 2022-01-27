В Минздраве Татарстана объяснили расхождение данных о числе госпитализаций и заражений COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Минздраве Татарстана объяснили расхождение данных о количестве госпитализаций и заражений COVID-19, опубликованных на сайте «Стопкронавирус.рф». В его статистике указано, что за сутки в республике выявили 367 новых заболевших, а госпитализированы 402 человека.

— Портал «Стопкронавирус.рф» указывает данные по всем госпитализациям, ассоциированным с коронавирусом, за сутки: и с подтвержденным диагнозом, и с подозрением, и с пневмонией. Суммарно их может быть больше, чем подтвержденных случаев. В сводке оперштаба РТ даем количество госпитализированных из числа новых выявленных случаев, — пояснили в ведомстве.

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Вчера в Татарстане был установлен очередной антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 — 367 случаев. Максимальные показатели зафиксированы и в целом по стране: за сутки в РФ выявили 74 692 случая заражения коронавирусом. В общей сложности инфекцию подхватил 11 315 801 россиянин.

Диана Жиленкова