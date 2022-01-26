Советского разведчика Рихарда Зорге могут перезахоронить в России

Москва решает с Токио вопрос с захоронением советского разведчика Рихарда Зорге, во время Второй мировой войны работавшего в Японии, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



«Мы добиваемся от наших японских соседей окончательного, позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть такой, необычный аспект, есть инициатива перезахоронить его на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды», — приводит его слова ТАСС.

Лавров отметил, что в течение некоторого времени находилась под угрозой, но российское посольство приняло активное участие в ее спасении. После смерти родственников гражданской жены разведчика Посольство РФ в Токио заполучило права на его могилу.

Фото: wikipedia.org

Министр добавил, что работа по сохранению памятников советским солдатам ведется в штатном режиме.



Маргарита Головатенко