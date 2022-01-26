Советского разведчика Рихарда Зорге могут перезахоронить в России
Москва решает с Токио вопрос с захоронением советского разведчика Рихарда Зорге, во время Второй мировой войны работавшего в Японии, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы добиваемся от наших японских соседей окончательного, позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть такой, необычный аспект, есть инициатива перезахоронить его на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды», — приводит его слова ТАСС.
Лавров отметил, что в течение некоторого времени находилась под угрозой, но российское посольство приняло активное участие в ее спасении. После смерти родственников гражданской жены разведчика Посольство РФ в Токио заполучило права на его могилу.
Министр добавил, что работа по сохранению памятников советским солдатам ведется в штатном режиме.
Справка
По заданию советской военной разведки немецкий коммунист Зорге прибыл в Японию в 1933 году. Там он создал эффективную сеть сбора информации. Зорге пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей. Он одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР.
Большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. Это внесло немалый вклад в победу советских войск под Москвой.
Японская контрразведка арестовала Рихарда Зорге 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
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