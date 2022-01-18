В ДТП на М-7 в Татарстане погибли два человека

В Мамадышском районе Татарстана на 950 км трассы М-7 столкнулись два автомобиля — по предварительным данным, водитель «Хендэ Старекс» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с манипулятором «Исудзу».



В результате ДТП от травм на месте погибли два пассажира легковушки. Травмы получил и водитель грузовика. В машине «Хендэ», в нарушение ПДД РФ, находились шесть человек.

На месте работают сотрудники ГИБДД выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает МВД по РТ.

Сегодня на трассе М-7 около поселка Осиново в Татарстане грузовик съехал в кювет и перевернулся.

Маргарита Головатенко