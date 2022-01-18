Вратарь «Рубина» перешел в «Ливингстон»
Вратарь казанского «Рубина» Иван Коновалов перешел в шотландский футбольный клуб «Ливингстон». Контракт заключен на 18 месяцев.
27-летний футболист присоединится к футбольному клубу по первоначальному контракту, сообщается в официальном instagram-аккаунте «Ливингстона».
До окончания сезона-2020/21 Коновалов на правах аренды играл за екатеринбургский «Урал». В двух стартовых матчах в основном составе он пропустил 8 мячей.
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