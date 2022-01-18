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Вратарь «Рубина» перешел в «Ливингстон»

15:44, 18.01.2022
Вратарь «Рубина» перешел в «Ливингстон»
Фото: rubin-kazan.ru

Вратарь казанского «Рубина» Иван Коновалов перешел в шотландский футбольный клуб «Ливингстон». Контракт заключен на 18 месяцев.

27-летний футболист присоединится к футбольному клубу по первоначальному контракту, сообщается в официальном instagram-аккаунте «Ливингстона».

До окончания сезона-2020/21 Коновалов на правах аренды играл за екатеринбургский «Урал». В двух стартовых матчах в основном составе он пропустил 8 мячей.

Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан

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