В понедельник пробки в Казани достигли 8 баллов
В Казани в понедельник образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы из-за ДТП образовались на проспекте Универсиады, улице Мира. Движение затруднено на улицах Технической, Назарбаева, Павлюхина, на проспекте Победы. Пробки также образовались на улицах Ершова, Достоевского, Пушкина, на Мамадышском тракте.
Кроме того, «встали» улицы Несмелова, Краснококшайская, Кировская дамба, Декабристов, Копылова, Тэцевская, Петра Витера.АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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