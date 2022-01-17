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В понедельник пробки в Казани достигли 8 баллов

17:45, 17.01.2022 1
В понедельник пробки в Казани достигли 8 баллов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в понедельник образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы из-за ДТП образовались на проспекте Универсиады, улице Мира. Движение затруднено на улицах Технической, Назарбаева, Павлюхина, на проспекте Победы. Пробки также образовались на улицах Ершова, Достоевского, Пушкина, на Мамадышском тракте.

Фото: скриншот

Кроме того, «встали» улицы Несмелова, Краснококшайская, Кировская дамба, Декабристов, Копылова, Тэцевская, Петра Витера.

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