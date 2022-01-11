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СМИ: КХЛ решила продолжить регулярный чемпионат

16:36, 11.01.2022
СМИ: КХЛ решила продолжить регулярный чемпионат
Фото: khl.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) совместно с клубами решила продолжить регулярный чемпионат. Об этом пишет «Матч ТВ», ссылаясь на источник.

Лига после консультаций решила продолжить регулярный чемпионат и сыграть все запланированные до Олимпийских игр матчи по расписанию.

С начала января КХЛ отменила 13 матчей регулярного чемпионата из-за случаев коронавируса в нескольких командах.

«Реальное время» ранее рассказало о сложной ситуации, в которую попала хоккейная лига, и привело основные варианты выхода из ситуации. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Вчера пресс-служба Лиги объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса.

Татьяна Леухина
СпортХоккей

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