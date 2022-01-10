Сотников прокомментировал победу «КАМАЗ-мастера» на восьмом этапе ралли «Дакар»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» сработал без ошибок, это и помогло одержать победу в зачете грузовиков на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар». Такое мнение выразил Дмитрий Сотников, под его руководством экипаж одержал победу в гонке.



— Первая половина, я думаю, была очень тяжелой для всех, дюны пошли нестандартные, очень тяжелые, очень сыпучие и высокие, с необычным рельефом. Не везде удавалось заехать прямо «в лоб», где-то объезжали, видели, что есть проблема, — приводит ТАСС его слова.



Фото: kamazmaster.ru

Дальше экипаж проходил дорогу быстрее, по пути им попадались красивые пейзажи, с каньонами. Ошибок во время прохождения у команды не было.

Экипаж Дмитрия Сотникова преодолел дистанцию в 395 км за 3 часа 56 минут 42 секунды. Второе место — у экипажа пилота «КАМАЗ-мастера» Андрея Каргинова. Третьи и четвертые места также у представителей «КАМАЗ-мастера» — у Эдуарда Николаева и Антона Шибалова.

Сотников уже одерживал победу на «Дакаре» в зачете грузовиков — на первом и третьем этапах ралли-марафона. На втором этапе победил экипаж Андрея Каргинова.

Татьяна Леухина