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В ХМАО из-за отравления суррогатным алкоголем умерло 8 человек

09:40, 09.01.2022
В ХМАО из-за отравления суррогатным алкоголем умерло 8 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе от отравления спиртосодержащей жидкостью скончались восемь человек. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Несколько жителей поселка Кондинское купили суррогатный алкоголь, после употребления которого 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались.

«По факту гибели восьми жителей Кондинского района возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщили в управлении СК РФ.

Прокуратура начала проверку, чтобы выявить и пресечь незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры округа.

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