В ХМАО из-за отравления суррогатным алкоголем умерло 8 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе от отравления спиртосодержащей жидкостью скончались восемь человек. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Несколько жителей поселка Кондинское купили суррогатный алкоголь, после употребления которого 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались.

«По факту гибели восьми жителей Кондинского района возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщили в управлении СК РФ.

Прокуратура начала проверку, чтобы выявить и пресечь незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры округа.