«Автостат»: 8% транспортных средств в России было произведено в СССР

В России насчитывается 4,68 млн транспортных средств, произведенных при СССР — то есть до 1992 года, и в странах, входящих в состав Советского Союза. Как сообщает «Автостат», это 8% от всего транспорта в России.

В РСФСР выпустили 4,21 млн единиц советской техники, 230 тыс. — в Белорусской ССР, 225 тыс. — в Украинской ССР, 8 тыс. — в советской Грузии, 5 тыс. — в Латвии. Больше всего в СССР производили мотоциклов — 1,36 млн единиц. Далее идут грузовики — 1,19 млн машин.

Фото: ru.wikipedia.org

LADA 2106 является самой распространенной легковушкой — на середину 2021 года в России числилось 432 тыс. таких авто. У грузовиков это ГАЗ-53 (170 тыс.), у автобусов — КАВЗ-3270 (7 тыс.), у мотоциклов — ИЖ «Юпитер» (377 тыс.).

Ранее исследование показало, что у жителей Казани чаще всего ломаются отечественные автомобили.