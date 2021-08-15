Исследование: у жителей Казани чаще всего ломаются отечественные автомобили

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 57% автомобилистов в среднем сталкиваются с поломками своих машин раз в год и реже. Чаще всего это происходит с отечественными марками — так ответили 74% респондентов. Еще 52% заявили о частых поломках китайский моделей, а 12% — французских.

Пятая часть казанских автовладельцев рассказала, что проблемы с машинами у них встречаются от 1 до 3 раз в год. Еще 9% заявили о возникновении поломок более четырех раз в год.

Чаще всего казанцы сталкиваются с разряженным аккумулятором (34% опрошенных) и проколом либо износом шин (33%). О скрипах заявили 23% автомобилистов из столицы Татарстана, о проблемах с внешними световыми приборами — 21%, о выходе из строя свечей зажигания — 18%.

Среди менее распространенных неисправностей в машине казанцы отметили проблемы с запуском двигателя (17% респондентов) и с электрикой (14%). Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито. Авто».



Фото: Максим Платонов (архив)

На ремонт машины 32% казанских автовладельцев в среднем тратят порядка 10—20 тыс. рублей. О сумме меньше 10 тыс. рублей заявили 22% опрошенных.

От 20 до 40 тыс. рублей на устранение неисправностей автомобиля в Казани тратят 16% респондентов. О сумме выше 40 тыс. рублей заявили 19% владельцев машин.



По данным «Автостата», Татарстан занял 7-е место в рейтинге российских регионов по объему парка легковых автомобилей. В республике на начало 2021-го насчитывалось 1 333 354 машины.



Татьяна Демина