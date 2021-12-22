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Жители Казани рассказали, какие события 2021 года считают самыми значимыми

08:00, 22.12.2021 1
Жители Казани рассказали, какие события 2021 года считают самыми значимыми
Фото: realnoevremya.ru

Каждый пятый житель Казани считает наиболее значимым событием благоустройство города, столько же горожан назвали запоминающимися праздничные мероприятия, такие как Сабантуй. 15% казанцев назвали главным инцидентом года массовую стрельбу в гимназии, согласно данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

Еще по 9% жителей города называли строительство или ремонт дорог и развязок, выборы депутатов Государственной Думы и депутатов Государственного совета в нескольких округах, а еще введение QR-кодов. 8% респондентов отмечали, что самым запоминающимся явлением стала вакцинация.

Фото: realnoevremya.ru

5% респондентов считают, что наиболее значимым событием 2021 года стала перепись населения. Еще 4% отметили День Победы, а для 3% больше всего запомнился удаленный режим работы.

По 2% казанцев считают самыми значимыми событиями социальные выплаты детям и пенсионерам и возобновление полетов за рубеж.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:26
    вакцинация и куаркоды для меня как одно событие
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