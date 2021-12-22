Жители Казани рассказали, какие события 2021 года считают самыми значимыми

Каждый пятый житель Казани считает наиболее значимым событием благоустройство города, столько же горожан назвали запоминающимися праздничные мероприятия, такие как Сабантуй. 15% казанцев назвали главным инцидентом года массовую стрельбу в гимназии, согласно данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).



Еще по 9% жителей города называли строительство или ремонт дорог и развязок, выборы депутатов Государственной Думы и депутатов Государственного совета в нескольких округах, а еще введение QR-кодов. 8% респондентов отмечали, что самым запоминающимся явлением стала вакцинация.

Фото: realnoevremya.ru

5% респондентов считают, что наиболее значимым событием 2021 года стала перепись населения. Еще 4% отметили День Победы, а для 3% больше всего запомнился удаленный режим работы.

По 2% казанцев считают самыми значимыми событиями социальные выплаты детям и пенсионерам и возобновление полетов за рубеж.

Маргарита Головатенко