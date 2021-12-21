Опрос: большинство жителей России удовлетворены работой детсадов

Большинство родителей в России довольны качеством образования в детских садах. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ и фондом «Университет детства».

Согласно результатам опроса, организацией воспитательно-образовательного процесса удовлетворены 70%, качеством образования — 67%. 78% отметили профессионализм воспитателей. При этом оценки параметра индивидуального подхода составляют 58%.

Питанием дошкольников удовлетворены 72% респондентов, 68% — количеством детей в группе. 80% опрошенных довольны взаимоотношениями с педагогами и диалогом педагогов с воспитанниками. А вот состоянием материально-технической базы и санитарно-гигиеническими условиями в детском саду удовлетворены 58% родителей, пишет ТАСС.

Фото: kzn.ru

Ранее кабмин Татарстана постановил утвердить на 2022 год нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру за воспитанниками дошкольных образовательных учреждений. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии города.



Ольга Шагиева