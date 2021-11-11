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В Казани утвердили нормативы финансирования дошкольных учреждений на 2022 год

12:24, 11.11.2021
В Казани утвердили нормативы финансирования дошкольных учреждений на 2022 год
Фото: pixabay.com

Кабмин Татарстана постановил утвердить на 2022 год нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру за воспитанниками дошкольных образовательных учреждений. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии города.

Еще утвержден размер родительской платы за уход за детьми в дошкольных учреждениях и порядок ее формирования. Также кабмин утвердил поправочные коэффициенты на переходный период к величине родительской платы и перечень учреждений в Казани, к которым применяются эти коэффициенты.

Размеры родительской платы распространяются в том числе на муниципальные группы в частных образовательных учреждениях. Управлению образования поручено определить объемы финобеспечения, нормативы и размеры родительской платы, направлять централизованный сверхнормативный объем средств бюджета в течение 2022 года на оплату коммунальных услуг и другие расходные обязательства, не вошедшие в объем
финансовой деятельности учреждений, а еще перечислять субсидии подведомственным дошкольным учреждениям.

Фото: pixabay.com

Постановление вступает в силу с понедельника, 11 ноября, и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 года.

Маргарита Головатенко
ОбществоЭкономикаБюджет Татарстан

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