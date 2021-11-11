В Казани утвердили нормативы финансирования дошкольных учреждений на 2022 год

Кабмин Татарстана постановил утвердить на 2022 год нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру за воспитанниками дошкольных образовательных учреждений. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии города.



Еще утвержден размер родительской платы за уход за детьми в дошкольных учреждениях и порядок ее формирования. Также кабмин утвердил поправочные коэффициенты на переходный период к величине родительской платы и перечень учреждений в Казани, к которым применяются эти коэффициенты.

Размеры родительской платы распространяются в том числе на муниципальные группы в частных образовательных учреждениях. Управлению образования поручено определить объемы финобеспечения, нормативы и размеры родительской платы, направлять централизованный сверхнормативный объем средств бюджета в течение 2022 года на оплату коммунальных услуг и другие расходные обязательства, не вошедшие в объем

финансовой деятельности учреждений, а еще перечислять субсидии подведомственным дошкольным учреждениям.

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Постановление вступает в силу с понедельника, 11 ноября, и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 года.

Маргарита Головатенко