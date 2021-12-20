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В Казани в понедельник вечером образовались 8-балльные пробки

17:32, 20.12.2021
В Казани в понедельник вечером образовались 8-балльные пробки
Фото: Максим Платонов

В Казани вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы наблюдаются на улицах Ершова, Аделя Кутуя, Гвардейской, Пушкина, в Щербаковском переулке. Пробки образовались на улицах Технической, Холмовой, Несмелова.

Движение затруднено на проспекте Ямашева, на улицах Маршала Чуйкова, Восстания, Васильченко, Копылова, Тэцевской, Максимова. Также пробки наблюдаются на Мамадышском тракте, на улицах Родины, Закиева, Аграрной, Баки Урманче.

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