В центре Казани 25 декабря ограничат движение транспорта из-за проведения республиканской елки

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В центре Казани в субботу, 25 декабря, ограничат движение транспорта по нескольким улицам из-за проведения республиканской елки. Кроме того, временно будут недоступны некоторые парковки, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Так, 25 декабря с 00.00 до 16.00 ограничение будет действовать в обе стороны на следующих участках дорог:

ул. Артема Айдинова, от ул. Марселя Салимжанова до ул. Островского;

ул. Спартаковская, от ул. Артема Айдинова до ул. Туфана Миннуллина;

ул. Хади Такташа, от ул. Островского до ул. Марселя Салимжанова.

Республиканская елка в этом году пройдет в «Баскет-холле». Ожидается, что ее посетят 8 тысяч человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани в период подготовки и проведения новогодних мероприятий ограничат движение автомобилей по некоторым дорогам. Так, например, ограничение с сегодняшнего дня действует на территории Центра семьи «Казан» и в обе стороны улицы Сибгата Хакима, на участке от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с Абсалямова.



Татьяна Демина