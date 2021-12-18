На ночную уборку улиц в Казани вышли 53 дорожных рабочих и 249 единиц спецтехники

В Казани этой ночью на уборку улиц вышли 53 дорожных рабочих и 249 единиц спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Вывозить снег будут со следующих улиц: Амирхана, Аэропортовской, Баумана, Большой Красной, Бондаренко, Ершова, Журналистов, Кирпичникова, Кошевого, Латышских Стрелков, Ленинградской, Московской, Каюма Насыри, Подлужной, Сайдашева, Фучика, Чистопольской, Чуйкова, а также с Ноксинского спуска, проспекта Универсиады и других участков улиц.

Фото: kzn.ru

Дорожные службы напомнили казанцам о необходимости убрать машины вдоль дорог, чтобы не мешать работе спецтехники.

Сегодня днем казанские улицы от снега очищали 515 дорожных рабочих и 281 единица специальной техники.

