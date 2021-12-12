Страховщики назвали популярные в 2021 году способы мошенничества с застрахованными автомобилями

В 2021 самыми популярными схемами мошенничества с застрахованными автомобилями стали угон машины под видом аренды, использование автомобилей-двойников и постановочные ДТП с грузовиками. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на экспертов страховой компании «Согласие».

К примеру, в Москве нашли группу мошенников, которые крали дорогие автомобили: перегоняли их под видом аренды за пределы страны.

В Тамбовской области разоблачили преступников, которые инсценировали хищение автомобилей. Схема такова: сначала разбитый до состояния конструктивной гибели автомобиль страховали с помощью машины-двойника с перебитыми идентификационными номерами. Потом заявляли в полицию о его краже, а следом являлись в страховую компанию требовать выплаты.

В Москве и области выявили мошенника, который попал в 168 аварий и неоднократно подавал иски к страховым компаниям. Выяснилось, что он устраивает аварии с грузовиками, в которых выглядит пострадавшей стороной (водителю грузовой машины сложнее следить за «слепыми зонами»).



Напомним, недавно татарстанское отделение УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства на чувашского автодилера ООО «Арт». Компанию обвиняют в недобросовестных отношениях с покупателями:

— Салоном клиентам доводится недостоверная информация об условиях приобретения автомобилей в результате чего потенциальные потребители вводятся в заблуждение, — отметили антимонопольщики.





Людмила Губаева