В Татарстане неизвестный преследовал детей около школы

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В Нижнекамске возле одной из школ мужчина преследовал детей. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По словам очевидцев, мужчина предлагал детям прокатиться с ним на автомобиле. В итоге школьники сбежали. В соцсетях пишут, что это уже не первый подобный случай: в прошлом месяце мужчина ходил по детским площадкам и приставал к детям.

В прошлом месяце российское правительство поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию. По мнению уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирины Волынец, пожизненный приговор — именно то наказание, которое необходимо, поскольку педофилия не лечится.

Диана Жиленкова