Мэр Казани поручил проконтролировать отработку адресных жалоб жителей на капремонт

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил проконтролировать отработку адресных жалоб жителей на капитальный ремонт, об этом он сказал на деловом понедельнике, сообщает мэрия города.



Метшин напомнил о жалобе одной из жительниц домов по улице Зорге. Во время одного из рабочих выездов мэра она рассказала ему, что после ремонтных работ по кровле затопило ее квартиру. Как пояснил глава района Марат Закиров, подтопления произошли до завершения работ. Подрядчик на связи с жительницей, убытки будет возмещать.

Мэр поручил взять на контроль и доложить об отработке еще одной жалобы, касающейся установки пандуса. Сейчас проект согласован с заявителем, монтаж начнут в ближайшее время.

В Казани сейчас продолжается капремонт в 11 домах. В большинстве домов работы завершили, идет приемка. В некоторых подъездах работы завершат на этой неделе. Четыре дома вызвали опасения — там сменили подрядчиков. Каждый из домов находится на контроле города и подразделений.

Фото: pixabay.com

Недавно сообщалось, что в Татарстане программы капитального ремонта выполнены на 95%. В программы капремонта объектов социальной и культурной сферы включены почти 3,5 тысячи объектов.

Маргарита Головатенко