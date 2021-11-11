С начала месяца в Казани выявили почти 4 тысячи нарушителей масочного режима в общественном транспорте

Фото: Комитет по транспорту Казани

За 10 дней ноября в столице Татарстана обнаружили 3 942 пассажира без масок. Об этом сообщает телеграм-канал Комитета по транспорту Казани.

Проверяющие провели рейд по 2,6 тысячи транспортных средств на 61 контрольной точке. Обычно после сделанного замечания пассажиры либо надевают средство индивидуальной защиты, либо покидают салон.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Вчера во время вечернего рейда в городе выявили 17 нарушителей масочного режима в общественном транспорте. После замечания практически все пассажиры надели маску, за исключением одного — он устроил скандал. В отношение него полицейские составили протокол об административном нарушении и выписали штраф.

Диана Жиленкова