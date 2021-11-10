В Казани суд лишил конкурсника «Егозы» статуса представителя потерпевшего в деле Реснянской

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани лишил конкурсного управляющего ЧОУ «Психолого-педагогический центр развития детей «Егоза» Ивана Кондратьева статуса представителя потерпевшего в уголовном деле основательницы одноименной сети детсадов Натальи Реснянской. Такое же решение было принято в отношении юриста банка «Зенит» Юлии Голощаповой, сообщает журналист «Реального времени».



Ходатайство об отводе этих представителей на прошлом заседании заявили адвокаты подсудимой, ссылаясь на норму УПК РФ, которая содержит прямой запрет лицам, ранее допрошенным по уголовному делу в качестве свидетелей, в последующем представлять интересы потерпевшей организации.

На заседании суда и Голощапова, и Кондратьев против отвода возражали. Свое несогласие с ходатайством высказывал и представитель прокуратуры Вахитовского района, а также юристы потерпевшей компании «Сувар-Казань».

Председательствующий по делу судья Алмаз Ахметжанов постановил ходатайство удовлетворить и уточнил — данное решение может быть обжаловано лишь вместе с итоговым решением суда.

В процессе объявлен перерыв до 17 ноября для замены представителей. Однако, по данным «Реального времени», заменить конкурсника Кондратьева пока некем. Как суд будет выходить из возникшей правовой коллизии, покажет время.

Напомним, Наталью Реснянскую обвиняют в афере с субсидиями, неправомерных действиях при банкротстве и злоупотреблении полномочиями с отчуждением квартир с общим ущербом в 95 млн рублей. Она претензий не признает и собирается биться за оправдание.