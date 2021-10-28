В Казани основательница сети детсадов «Егоза» требует отвода юристов потерпевших

О незаконном допуске двух представителей потерпевших заявили сегодня адвокаты обвиняемой Натальи Реснянской, основательницы сети частных детсадов Казани. В Вахитовском суде Казани они потребовали отвода конкурсного управляющего ЧОУ «Психолого-педагогический центр развития детей «Егоза» Ивана Кондратьева и юриста банка «Зенит» Юлии Голощаповой, сообщает журналист «Реального времени».



Как пояснил суду адвокат Алексей Корябин, Кондратьев и Голощапова не могут представлять интересы потерпевших организаций, поскольку ранее неоднократно допрашивались по делу следователями в качестве свидетелей. Прямой запрет на это указан в части 1 статьи 72 УПК РФ.

Согласно оглашенному ходатайству, «конкурсника» ЧОУ «Егоза» на предварительном следствии трижды допрашивали в качестве свидетеля, а юриста банка «Зенит» дважды. «Данный довод мы излагали в ходатайстве о возврате дела прокурору. Получили отказ. Дошли до Верховного суда РФ. Верховный суд [в возврате материалов прокурору] отказал, но наш довод о незаконности привлечения Кондратьева не отверг, а указал — эти доводы подлежат проверке при рассмотрении уголовного дела по существу», — пояснил защитник, предоставив суду и участникам процесса соответствующее постановление ВС РФ от 5 октября 2021 года.

Вынести решение по вопросу отвода Вахитовский суд сегодня не смог. Конкурсный управляющий «Свея» Иван Кондратьев попросил время для подготовки своих возражений защите. Представителя банка «Зенит» Юлии Голощаповой на заседании не было, ее коллега Елена Смирнова заявила, что не видит проблемы: «Изначально банк являлся свидетелем по уголовному делу — был привлечен в этом качестве с сентября 2020 года, а потом переведен в разряд потерпевшего. И Голощапова является представителем банка. Просим указать в удовлетворении».

— Мы не ходатайствуем об отводе банка «Зенит». Был отвод Голощаповой. А тут прозвучало, что это банк был свидетелем. Банк не может быть свидетелем! Нет такого статуса у юридического лица, — парировал адвокат Корябин.

Помощник прокурора Вахитовского района Руслан Байбиков, а также представитель «Сувар-Казань» Наталья Душина выступили за перерыв в процессе.

Напомним, Наталью Реснянскую обвиняют в афере с субсидиями, неправомерных действиях при банкротстве и злоупотреблении полномочиями с отчуждением квартир с общим ущербом в 95 млн рублей. Она претензий не признает и собирается биться за оправдание.

Подсудимая и оба ее адвоката выступили категорически против перерыва. С их слов, впервые вопрос о легитимности статуса двух представителей был поднят еще в апреле 2021-го. Более того, у защиты есть и другие доводы против кандидатуры Кондратьева.

«Он был признан представителем потерпевшего, когда был временным управляющим. А по закону временный управляющий не обладает правами по отношению к юридическому лицу», — сообщил адвокат обвиняемой Ильгам Шарапов.

— Такое признание было незаконным, поскольку на тот момент — 17 мая 2020 года — кроме меня — директора и двух учредителей — меня и Багровой в «Егозе» не было никого, кто мог быть признан потерпевшим. 28 мая было введено конкурсное производство. И лишь 4 июня 2020 года был приказ о моем увольнение, — выступила Наталья Реснянская.

В заседании объявлен перерыв до 10 ноября.