Apple создает функцию автоматического вызова экстренных служб на iPhone при аварии

Американская корпорация Apple планирует внедрить функцию, с помощью которой iPhone в США будет автоматически связываться со службой экстренной помощи (911), если пользователь смартфона попал в аварию. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ожидается, что такая функция будет работать на часах Apple Watch в следующем году. По данным газеты, информация о факте ДТП будет поступать на устройство с помощью встроенных в них датчиков движения.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что в «умных» часах Apple уже несколько лет действует функция, активирующая автоматический звонок по номеру 911 в случае резкого падения владельца устройства, которая также использует датчик движения.

В сентябре The Wall Street Journal выяснила, что Apple разрабатывает технологию, которая поможет диагностировать депрессию и снижение когнитивных способностей. Исследователи планируют выявить цифровые сигналы, которые будут ассоциироваться с тем или иным состоянием пользователя.



Татьяна Леухина