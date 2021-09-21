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Apple разрабатывает технологию для диагностики депрессии с помощью iPhone

16:19, 21.09.2021
Apple разрабатывает технологию для диагностики депрессии с помощью iPhone
Фото: pixabay.com

Американская компания Apple разрабатывает технологию, которая поможет диагностировать депрессию и снижение когнитивных способностей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Исследователи планируют выявить цифровые сигналы, которые будут ассоциироваться с тем или иным состоянием пользователя, для создания алгоритмов надежного определения.

Источники издания подчеркнули: новые исследовательские проекты компании пока находятся на ранних этапах. О разработке новых функции говорить еще рано.

Корпорация Apple ранее объявляла о партнерстве с Калифорнийским университетом, который занимается исследованием стресса, тревожности и депрессии, а также с фармацевтической компанией Biogen Inc., исследующей умеренные когнитивные нарушения.

В апреле прошлого года, в разгар пандемии в мире, корпорации Apple и Google договорились разработать технологию, которая позволит вычислять контактировавших с носителями нового коронавируса.

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбществоМедицина

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