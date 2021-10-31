В Туве обнаружили двух девочек со множественными травмами — обе скончались

Рано утром в Туве у одного из жилых домов обнаружили двух сестер девяти и 14 лет. У них множественные травмы, в результате которых одна девочка умерла на месте происшествия, другая — в больнице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство двух лиц, в отношении малолетней». Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Тыва.

В ведомстве заявили, что уже задержан подозреваемый. Им оказался 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса России. Сейчас с ним ведутся следственные действия.

Фото: sledcom.ru

В конце прошлого месяца в Оренбургской области произошло тройное убийство. Жертвами стали молодые девушки, одна из них — несовершеннолетняя. Позднее обвинение в этом, а также других эпизодах преступления, предъявили Александру Лазареву.

Диана Жиленкова