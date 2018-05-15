Татарстанцы отравились в отеле Шератон в ОАЭ

Фото: веб-группа SOS! Отравление Шератон

В числе сотни российских туристов, которые пострадали на отдыхе в отеле Шератон в Шардже Объединенных Арабских Эмиратов, оказались и татарстанцы. Об этом «Реальному времени» сообщила 43-летняя жительница Набережных Челнов Яна Р., которая летала на курорт с пятилетней дочкой и 26-летней племянницей.

Высокая температура, рвота, понос, обмороки и слабость — вот с чем столкнулись россияне в пятизвездочном отеле. Причиной, по их мнению, стали либо еда, либо вода на завтраке 9 мая. Уже к ночи люди начали обращаться в страховые компании и больницы. За первые сутки медпомощь попросили полсотни человек, позже их число удвоилось.

В числе отравившихся — жители Екатеринбурга, Норильска, Санкт-Петербурга, Казани и Челнов. Некоторые, как Яна Р. с родственниками, уже успели вернуться с отдыха, но продолжают лечение здесь. «Диагноз до сих пор не поставлен. Скорее всего это сальмонеллез. Там анализы у нас брать не стали. Сначала давали таблетки, чтобы сбить температуру под 40, лишь на четвертый день сотрудники отеля по назначению врача закупили и привезли антибиотики», — рассказала челнинка «Реальному времени». После окончания лечения, она, как и другие пострадавшие, намерена требовать компенсации за испорченный отдых.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе вчера в разговоре с журналистами заявила, что о масштабной вспышке говорить рано: «Подтверждаются единичные случаи энтеровируса среди отдыхающих в отеле Sheraton в Шардже».

Руководство отеля по запросу TourDom.ru сообщило, что всем пострадавшим была оказана медпомощь. Но также дали понять, что причина вспышки неясна: «В настоящее время мы изучаем сложившуюся неприятную ситуацию, в которой оказались наши гости. Ряд отдыхающих сообщили о том, что чувствуют себя плохо. Мы тесно сотрудничаем с местными органами здравоохранения, чтобы выяснить причину случившегося».