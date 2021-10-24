На трассе по дороге в аэропорт Казани перевернулась легковушка

Фото: кадр видео из соцсети

На трассе Казани в сторону аэропорта перевернулась легковушка. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

На кадрах видно, что легковой автомобиль перевернулся. Судя по всему, машина могла оказаться в кювете, от этого ее спасли отбойники.

О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются подробности произошедшего.

Ранее на трассе между Елабугой и Челнами произошло ДТП — один автомобиль перевернулся.

Ольга Шагиева