На трассе по дороге в аэропорт Казани перевернулась легковушка
На трассе Казани в сторону аэропорта перевернулась легковушка. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
На кадрах видно, что легковой автомобиль перевернулся. Судя по всему, машина могла оказаться в кювете, от этого ее спасли отбойники.
О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются подробности произошедшего.
Ранее на трассе между Елабугой и Челнами произошло ДТП — один автомобиль перевернулся.
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