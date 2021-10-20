В Facebook назвали слухами сообщения о смене названия
В Facebook назвали слухами сообщения в СМИ о планах компании изменить названия в соцсети.
"[Компания] не комментирует слухи или домыслы», — приводит издание Guardian слова представителя Facebook.
Ранее портал Verge со ссылкой на источник сообщил, что Facebook планирует сменить название. По данным издания, новое название должно отражать направленность компании на построение «метавселенной». Сообщалось, что оно держится в строгом секрете.
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