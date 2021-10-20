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В Facebook назвали слухами сообщения о смене названия

12:56, 20.10.2021
В Facebook назвали слухами сообщения о смене названия
Фото: pixabay.com

В Facebook назвали слухами сообщения в СМИ о планах компании изменить названия в соцсети.

"[Компания] не комментирует слухи или домыслы», — приводит издание Guardian слова представителя Facebook.

Фото: pxhere.com

Ранее портал Verge со ссылкой на источник сообщил, что Facebook планирует сменить название. По данным издания, новое название должно отражать направленность компании на построение «метавселенной». Сообщалось, что оно держится в строгом секрете.

Ольга Шагиева
ТехнологииIT

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