Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о планах России оказать гуманитарную помощь Афганистану

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время Россия направит гуманитарную помощь в Афганистан. Заявление сделано в ходе III заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

По словам Лаврова, очередная партия помощи дружественному афганскому народу будет направлена в ближайшие дни, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Помимо прочего, Лавров заявил о планах вывезти в РФ афганских студентов-очников, которые были приняты на учебу в российские вузы. По мнению главы ведомства, решение является важным шагом, сообщает ТАСС.

Делегация талибов* прибыла в Москву сегодня. Консультации и форум были запланированы с участием замглавы нынешнего правительства Афганистана Абдула Салама Ханафи. Основными вопросами для обсуждения обозначены военно-политическая обстановка в республике после смены власти, гуманитарная помощь и др.



* «Талибан» — запрещенная в России организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Диана Жиленкова