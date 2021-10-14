Бизнес-омбудсмен РТ предложил продлить отсрочку по оплате предпринимателями льготного кредита на полгода

Фото: Максим Платонов

Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев предложил на полгода продлить отсрочку по оплате предпринимателями льготного кредита. Заявление прозвучало в результате введения QR-кодов в республике, что повлекло за собой снижение потока клиентов. Наиболее всего это коснулось арендаторов ТЦ, предприятий общепита и фитнес-индустрии, сообщает пресс-служба Уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

В связи с этим был объявлен сбор и обсуждение предложений по различным мерам поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса. По итогам этой работы будет сформирован список предложений, который планируется внести на рассмотрение Кабмина РТ и в Комитет Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам. Предложение об отсрочке по оплате льготного кредита уже направлено в Министерство экономики РТ.

Фото: Максим Платонов

Новые ограничения из-за коронавируса начали действовать в Татарстане 11 октября. Соответствующее постановление Кабмин РТ опубликовал на прошлой неделе. Так, для посещения заведений общепита, фитнес-залов, торговых центров и др. необходимо предъявлять QR-код о вакцинации.



Диана Жиленкова