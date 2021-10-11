Путин поздравил Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии

Президент России Владимир Путин поздравил Александера Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух стран. Путин выразил уверенность, что деятельность нового канцлера будет способствовать сотрудничеству двух государств на благо их народов, сообщает ТАСС. Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер, добавил президент РФ.

Ранее президент Австрии Александр Ван дер Беллен принял присягу бывшего министра иностранных дел Шалленберга из Австрийской народной партии в качестве нового федерального канцлера.

Алексей Нечаев