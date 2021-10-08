Верховный суд РТ рассмотрит жалобы «финикийцев» Доронина и Шакирова

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Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность решений о продлении срока в СИЗО лидеру криптопирамиды Finiko Кириллу Доронину и вице-президенту данного проекта Ильгизу Шакирову, передает журналист «Реального времени».



Оба обвиняются в привлечении и хищении средств граждан в составе организованной группы на сумму не меньше 250 млн рублей, при этом сами потерпевшие оценивают ущерб в миллиард с лишним. Также по делу арестованы «вице-президент» Дина Ахметзянова (Габдуллина) и «звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева. Заочно та же мера пресечения избрана покинувшим Россию Зыгмунту Зыгмунтовичу, Эдварду и Марату Сабировым.

По данным источников «Реального времени», за границу поспешили вылететь еще не менее 30-ти видных «финикийцев» 10-го уровня».

Тем временем по делу арестовали 12 объектов недвижимости Доронина и Зыгмунтовича.