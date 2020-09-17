В Боровецком лесу Татарстана сегодня потерялись две женщины

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане в Боровецком лесу Тукаевского района потерялись две женщины 64—65 лет. Об этом рассказали в МЧС.

Сообщение о том, что женщины заблудились, поступило в 14.39 по системе «112». Женщины двигались по узкой асфальтированной дороге, затем свернули по солнцу, на пути им попался столбик №5133.

Информация была передана начальнику ПХС и поисковому отряду «Лиза Алерт». На место выехали дежурная смена Набережночелнинского ПСО — филиала ПРПСО МЧС России и сотрудники полиции.

Женщин вывели из леса в 16 часов. В медицинской помощи они не нуждались.

Ранее в Татарстане искали заблудившегося грибника.

