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На улице Гладилова в Казани столкнулись два автобуса, «Газель» и легковушка

09:01, 25.09.2021
На улице Гладилова в Казани столкнулись два автобуса, «Газель» и легковушка
Фото: кадр видео из соцсети

Утром на улице Гладилова в Казани столкнулись два пассажирских автобуса, автомобиль такси и «Газель». Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.

Автор поста сообщил, что авария произошла 7:30. Судя по кадрам, столкнувшиеся автобусы, грузовая «Газель» и легковушка перекрыли дорогу. На месте образовалась пробка.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на месте нет затора, однако движение по улице затруднено.

Вчера в Казани из-за сильного дождя образовались уже 10-балльные пробки.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан

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