На улице Гладилова в Казани столкнулись два автобуса, «Газель» и легковушка
Утром на улице Гладилова в Казани столкнулись два пассажирских автобуса, автомобиль такси и «Газель». Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.
Автор поста сообщил, что авария произошла 7:30. Судя по кадрам, столкнувшиеся автобусы, грузовая «Газель» и легковушка перекрыли дорогу. На месте образовалась пробка.
По данным сервиса «Яндекс.Карты» на месте нет затора, однако движение по улице затруднено.
Вчера в Казани из-за сильного дождя образовались уже 10-балльные пробки.
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