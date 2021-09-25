На улице Гладилова в Казани столкнулись два автобуса, «Газель» и легковушка

Фото: кадр видео из соцсети

Утром на улице Гладилова в Казани столкнулись два пассажирских автобуса, автомобиль такси и «Газель». Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.

Автор поста сообщил, что авария произошла 7:30. Судя по кадрам, столкнувшиеся автобусы, грузовая «Газель» и легковушка перекрыли дорогу. На месте образовалась пробка.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на месте нет затора, однако движение по улице затруднено.

Вчера в Казани из-за сильного дождя образовались уже 10-балльные пробки.



Ольга Шагиева