На дорогах Казани образовались 7-балльные пробки

В четверг вечером на дорогах Казани образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 18.47.

Заторы традиционно наблюдаются в центре города: на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Бурхана Шахиди и в Щербаковском переулке. Движение затруднено также на улицах Татарстан, Карла Маркса, Габдуллы Тукая.

Пробки образовались также на ул. Николая Ершова, Аделя Кутуя, Максимова, Короленко, Декабристов, а также на проспектах Ямашева и Ибрагимова. Кроме того, сильные заторы наблюдаются на проспекте Победы, ул. Комиссара Габишева, Фучика, Родины, Ломжинской и некоторых других.

Татьяна Демина