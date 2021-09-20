По предварительным данным, в Марий Эл на выборах в Госдуму побеждает КПРФ

По предварительным данным, в Марий Эл на выборах в Госдуму побеждает КПРФ. Об этом сообщили в ЦИК республики.

КПРФ набрала 36,30% голосов, «Единая Россия» — 33,43%.



Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже заявил, что КПРФ «весьма успешно» выступила на выборах 17—19 сентября.

«Нас услышала прежде всего глубинная Россия, которая не только откликнулась на наши призывы, но и дружно пришла 19-го [сентября голосовать]», — передает сообщение политика ТАСС.

Ольга Плешкова