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Правительство России утвердило выходные на 2022 год

08:25, 17.09.2021
Правительство России утвердило выходные на 2022 год
Фото: pixabay.com

Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год, сообщает RT со ссылкой на аккаунт правительства в telegram.

Выходные дни 1 и 2 января совпадают с субботой и воскресеньем, поэтому переносятся на 3 и 10 мая. Так, новогодние праздники продлятся десять дней.

Нерабочую субботу, 5 марта, перенесли на понедельник, 7 марта. Майские праздники будут проходить с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Фото: правительство России
Маргарита Головатенко
Общество

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