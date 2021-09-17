Правительство России утвердило выходные на 2022 год

Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год, сообщает RT со ссылкой на аккаунт правительства в telegram.



Выходные дни 1 и 2 января совпадают с субботой и воскресеньем, поэтому переносятся на 3 и 10 мая. Так, новогодние праздники продлятся десять дней.

Нерабочую субботу, 5 марта, перенесли на понедельник, 7 марта. Майские праздники будут проходить с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Фото: правительство России

Маргарита Головатенко